Назван главный «бандит» РПЛ

Журналист Иван Карпов выявил самого некорректного футболиста чемпионата России последних недель.

«Исмаэл из «Ахмата» – главный «бандит» РПЛ: по весне бразилец забирал новый дисквал сразу же, как только избавлялся от предыдущего.

Перебрал карточек в 19-м туре с ЦСКА – пропустил матч с «Локо»;

удалился за две желтые карточки в 21-м туре с «Акроном» – пропустил матч с «Ростовом»;

удалился с «Краснодаром» в 23-м туре – схватил дисквал на «Крылья Советов» и «Спартак».

В итоге бразилец пропустит четыре из семи матчей грозненцев по весне из-за удалений и перебора карточек, хотя по осени отыграл все матчи», – написал Карпов.