Игрока «Ахмата» дисквалифицировали на 2 матча

КДК РФС вынес вердикт по удалению полузащитника «Ахмата» Исмаэла в матче 23-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара» (0:1).
«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста Исмаэла Силву на два матча РПЛ», – написал КДК.
- «Краснодар» на прошлой неделе победил «Ахмат» в третьем очном матче подряд.
- «Ахмат» остался на девятой строчке таблицы. Команда впервые проиграла весной.
- У «Краснодара» пять побед в чемпионате подряд. Впереди гостевой матч против «Зенита» (12 апреля).
