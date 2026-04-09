Игрока «Ахмата» дисквалифицировали на 2 матча

КДК РФС вынес вердикт по удалению полузащитника «Ахмата» Исмаэла в матче 23-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара» (0:1).

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста Исмаэла Силву на два матча РПЛ», – написал КДК.