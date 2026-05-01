  • Талалаев объяснил, почему «Балтика» стала играть более блекло

Талалаев объяснил, почему «Балтика» стала играть более блекло

1 мая, 23:23
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал комментарии перед домашним матчем 28-го тура РПЛ против «Рубина».

– Матч первого круга был, наверное, одним из лучших у «Балтики» по качеству игры?

– Да, особенно первый тайм тогда мне очень понравился, просто замечательный.

– Как вспомнить вот эту энергию и повторить ее?

– Как говорят: «Не повторяются мгновения никогда». Я думаю, что с тем составом, который у нас есть сейчас, и против этого «Рубина», который набрал 16 очков весной, будет сложно рассчитывать на тотальное преимущество.

– Вдруг в конце сезона неожиданно у «Балтики» стоят проблемы в обороне – именно нехватка людей.

– Я бы не сказал так. Нам просто не хватает немножко качества. Когда пропадают игроки, которые выделяются и являются системообразующими, команда усредняется. И я могу согласиться, что наш футбол стал более блeклым.

А как его раскрасить – это задачи на оставшиеся три матча. Поверьте мне, желания у футболистов будет не меньше, а вот какое качество покажем – зависит от многих факторов, даже от общения после этой тренировки с болельщиками.

Я надеюсь, что футболисты услышат и как бы восполнят те потери эмоций, которые сейчас так сильны.

– Кстати, разминка была очень интересной.

– Так и есть. У нас каждый раз что-то интересное. А футбол и футболисты «Балтики» должны выделяться скоростью принятия решений и нестандартностью. Тренерский штаб точно этим выделяется, руководители тоже. Ну, вот теперь наши футболисты тоже соответствуют.

И, конечно, наш зритель, я хотел бы поблагодарить их, потому что в Грозном поддержка была сумасшедшая. А сейчас – конечно, дома мы ожидали, что побольше народу будет, тем более погода улучшается.

Надеемся, что на «Рубин», а особенно на «Динамо» уже приедут все. Ну, и тем более матч с «Локомотивом», как бы там ни складывалась очковая борьба.

Мне просто даже интересно сыграть с командами, которые в первом круге были для нас, скажем так, очень сильным раздражителем, и в которых мы не все точки над i расставили.

  • «Балтика» примет «Рубин» в субботу, 2 мая, в 16:30 мск.
  • Команды занимают 5-е и 7-е места в таблице РПЛ соответственно.
  • В первом круге чемпионата калининградцы победили на выезде со счетом 3:0.

Россия. Премьер-лига Рубин Балтика Талалаев Андрей
СПОРТ 21 века
1777668781
"Ну вот теперь наши футболисты тоже соответствуют..." Скорее должны соответствовать, но не соответствуют. Качества у Балтики нет, иначе бы могли забирать игры на классе. Без интенсивности на футбольном поле, без желания, без полной самоотдачи калининградцы не смогут никого остановить. В этом и проблема этой команды. Вот Краснодару, Зениту достаточно сыграть вполсилы, чтобы со многими соперниками сделать счёт на табло 2:0. Балтика до такого уровня пока ещё не дошла. Ей для того, чтобы набрать очки, нужно в каждой игре грызть землю. Вот с Акроном они этого не сделали, поэтому получили на табло 0:1...
Интерес
1777668910
Завтра будет днём выше двадцати.Ещё и конкуренты притормозили,да и "Локо" на домашнюю игру подарок сделал-убрал Батракова ,сотоварищи.Что ещё надо???
