Талалаев объяснил, почему «Балтика» стала играть более блекло

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал комментарии перед домашним матчем 28-го тура РПЛ против «Рубина».

– Матч первого круга был, наверное, одним из лучших у «Балтики» по качеству игры?

– Да, особенно первый тайм тогда мне очень понравился, просто замечательный.

– Как вспомнить вот эту энергию и повторить ее?

– Как говорят: «Не повторяются мгновения никогда». Я думаю, что с тем составом, который у нас есть сейчас, и против этого «Рубина», который набрал 16 очков весной, будет сложно рассчитывать на тотальное преимущество.

– Вдруг в конце сезона неожиданно у «Балтики» стоят проблемы в обороне – именно нехватка людей.

– Я бы не сказал так. Нам просто не хватает немножко качества. Когда пропадают игроки, которые выделяются и являются системообразующими, команда усредняется. И я могу согласиться, что наш футбол стал более блeклым.

А как его раскрасить – это задачи на оставшиеся три матча. Поверьте мне, желания у футболистов будет не меньше, а вот какое качество покажем – зависит от многих факторов, даже от общения после этой тренировки с болельщиками.

Я надеюсь, что футболисты услышат и как бы восполнят те потери эмоций, которые сейчас так сильны.

– Кстати, разминка была очень интересной.

– Так и есть. У нас каждый раз что-то интересное. А футбол и футболисты «Балтики» должны выделяться скоростью принятия решений и нестандартностью. Тренерский штаб точно этим выделяется, руководители тоже. Ну, вот теперь наши футболисты тоже соответствуют.

И, конечно, наш зритель, я хотел бы поблагодарить их, потому что в Грозном поддержка была сумасшедшая. А сейчас – конечно, дома мы ожидали, что побольше народу будет, тем более погода улучшается.

Надеемся, что на «Рубин», а особенно на «Динамо» уже приедут все. Ну, и тем более матч с «Локомотивом», как бы там ни складывалась очковая борьба.

Мне просто даже интересно сыграть с командами, которые в первом круге были для нас, скажем так, очень сильным раздражителем, и в которых мы не все точки над i расставили.