Стал известен диагноз Ахметова, травмировавшего голову

Пресс-служба «Крыльев Советов» раскрыла диагноз полузащитника Ильзата Ахметова.

«Во время матча со «Спартаком» игрок самарской команды Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в клубе.

В протоколе матча указано, что у хавбека закрытая черепно‑мозговая травма и рваная рана верхней губы.