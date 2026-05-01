Стал известен диагноз Ахметова, травмировавшего голову

Пресс-служба «Крыльев Советов» раскрыла диагноз полузащитника Ильзата Ахметова.
«Во время матча со «Спартаком» игрок самарской команды Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в клубе.
В протоколе матча указано, что у хавбека закрытая черепно‑мозговая травма и рваная рана верхней губы.
- Ахметов травмировал голову во 2-м тайме матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
- Он столкнулся с защитником красно-белых Кристофером Ву. Оба вскоре были заменены.
- Игрок «Крыльев», вероятно, потерял сознание. Он упал лицом на газон. Ахметова унесли с поля на носилках, после чего увезли на скорой в больницу.
Источник: «Чемпионат»