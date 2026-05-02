В «Крыльях Советов» оценили вину спартаковца Ву в ЧМТ Ахметова

Член совета директоров «Крыльев Советов» и бывший футболист команды Нериус Бараса прокомментировал травму головы Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком».
- Ахметов травмировал голову во 2-м тайме матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
- Он столкнулся с защитником красно-белых Кристофером Ву. Оба вскоре были заменены.
- Игрок «Крыльев», вероятно, потерял сознание. Он упал лицом на газон.
- Ахметова унесли с поля на носилках, после чего увезли на скорой в больницу.
- Ему диагностировали сотрясение мозга.
«Страшное столкновение. Со стороны Ву не было намеренного желания травмировать Ахметова – это игровой эпизод, такое в футболе бывает. Дай бог Ильзату здоровья, скорейшего возвращения в строй.
Хорошо, что обошлось без серьезных травм. Ахметов же потерял сознание в стыке и падал на газон, не имея возможности сгруппироваться», – сказал Бараса.
