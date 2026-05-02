Ахметова оставили в больнице после столкновения со спартаковцем Ву

Полузащитника «Крыльев Советов» Ильзата Ахметова не отпустили домой после сегодняшней госпитализации.
«Ильзата оставили в больнице под наблюдением врачей, завтра будет видно», – сообщили в пресс‑службе самарского клуба.
- Ахметов травмировал голову во 2-м тайме матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
- Он столкнулся с защитником красно-белых Кристофером Ву. Оба вскоре были заменены.
- Игрок «Крыльев», вероятно, потерял сознание. Он упал лицом на газон.
- Ахметова унесли с поля на носилках, после чего увезли на скорой в больницу.
- Ему диагностировали сотрясение мозга.
