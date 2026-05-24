Карседо облили шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России

Футболисты «Спартака» ворвались на пресс-конференцию главного тренера Хуана Карлоса Карседо после суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

Игроки устроили Карседо душ из шампанского. После этого футболисты начали танцевать и скандировать: «Чемпионы, оле-оле-оле». Тренер поддержал кричалку.