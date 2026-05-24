Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, почему ЦСКА медлит с назначением Игдисамова

Стало известно, почему ЦСКА медлит с назначением Игдисамова

Сегодня, 09:22
7

ЦСКА занимается формированием штаба Дмитрия Игдисамова, который должен стать новым главным тренером команды.

«На Песчаной ориентируются на собственного воспитанника, который является фаворитом на место главного тренера, но ЦСКА хочет помочь ему подобрать ассистентов, на что нужно время», – написал источник.

  • В этом сезоне ЦСКА занял 5-е место.
  • 39-летний Игдисамов с 4 мая работает в должности и.о. главного тренера красно-синих.
  • Под его руководством команда одержала 2 победы в РПЛ при 1 поражении в FONBET Кубке России.

Еще по теме:
Тренера ЦСКА мог забрать другой клуб РПЛ 5
Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру 1
Семин оценил решение ЦСКА сохранить Игдисамова 1
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1779604621
Потому что тайно надеются ещё уговорить очередного европапуаса.
Ответить
САДЫЧОК
1779605084
Тренер дерьм@! Ставит в состав своих-а не сильнейших.Трудно представить состояние сильных игроков оказавшихся за бортом основного состава. Нет у этого чудика тренерских знаний и команда с ним будет бороться за 10 место.
Ответить
Semenycch
1779606014
Этот московский лжец только и делает, что лжет. Понятно, что руководство ЦСКА в сомнениях по поводу назначения нового тренера.
Ответить
Desma
1779608017
Ванька как всегда несёт околесицу. Кому как не Игдисамову набирать себе тренерский штаб?
Ответить
СильныйМозг
1779609514
Ждут следующую неделю. Там Шварца уволят, он получит неустойку и добро пожаловать в ЦСКА. )))
Ответить
Главные новости
«МЮ» вернулся к кандидатуре вингера «Милана»
14:49
Раскрыты гонорары судей суперфинала Кубка России
14:36
2
Дзюба назвал страну, в которой продолжит карьеру
14:16
5
Бышовец сказал, у кого больше шансов в суперфинале Кубка – у «Спартака» или «Краснодара»
13:55
3
Определился соперник «Баварии» в Суперкубке Германии
13:41
Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба
13:19
«Зенит» собрался продать легионера
13:02
4
Трушечкин – о назначении Шварца в «Динамо»: «Этикетка решает, маде ин не здеся»
12:50
4
Гвардиола сказал, возглавит ли он сборную Англии
12:41
1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
12:29
5
Все новости
Все новости
Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»
15:07
1
Бояринцев сказал, кто из игроков «Спартака» подходит для топ-5 лиг
14:27
ФотоИгрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ
14:07
«Зенит» собрался продать легионера
13:02
4
Трушечкин – о назначении Шварца в «Динамо»: «Этикетка решает, маде ин не здеся»
12:50
4
Переход Батракова в «ПСЖ» назвали счастьем для всех
12:18
5
Мостовой сказал, сколько еще лет Дзюба сможет играть в РПЛ
11:42
1
Защитник «Ротора»: «Преступник от футбола отменил наш гол»
10:36
3
Шаронов высказался о будущем в «Динамо»
10:26
ФотоВ «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
09:52
1
Стало известно, почему ЦСКА медлит с назначением Игдисамова
09:22
7
Легионер «Спартака» определился со своим будущим в клубе
08:54
1
Обращение «Акрона» к Дзюбе по случаю его ухода
00:47
2
Клуб РПЛ остался без тренера
00:39
5
«Могу пивка попить и в баню пойти, когда хочу»: Смолов – об окончании карьеры
Вчера, 23:57
2
Парфенов считает, что «Ротор» оплевали
Вчера, 23:33
2
Интервью Березуцкого после ответного стыка «Урала» с «Динамо Мх»
Вчера, 23:25
1
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
Вчера, 23:09
5
Представитель Дзюбы прояснил, продолжит ли Артем карьеру
Вчера, 22:37
Заявление владельца «Акрона» об уходе Дзюбы
Вчера, 22:31
1
Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола
Вчера, 22:03
8
«Спартаку» предложили взять Дзюбу
Вчера, 21:54
3
Тренера ЦСКА мог забрать другой клуб РПЛ
Вчера, 21:46
5
Экс-судья ФИФА высказался об отмене второго гола «Ротора»
Вчера, 21:30
9
В «Зените» анонсировали встречу с Миллером по трансферам
Вчера, 21:12
2
Дзюба сообщил, остается ли в «Акроне»
Вчера, 20:45
4
РПЛ. «Акрон» проиграл «Ротору» (0:1), но сохранил место в лиге
Вчера, 20:31
10
ВидеоИзвестен пол 6-го ребенка Карпина
Вчера, 20:14
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 