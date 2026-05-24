Игрок 3-й лиги Германии заинтересовал два клуба РПЛ

Нападающий «Ульма» Александр Кахвич заинтересовал «Оренбург» и «Родину».
Его нынешний клуб выступает в 3-й лиге Германии.
Кахвич – воспитанник «Црвены Звезды». В 2022 году появлялась информация, что боснийца может подписать «Сочи».
В этом сезоне 22-летний форвард забил 3 гола в 16 матчах за «Ульм 1846».
Кахвич провел 11 матчей за молодежную сборную Боснии и Герцеговины.
- Срок его контракта с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 400 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал Sport Baza