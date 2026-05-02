Обращение Ахметова после ЧМТ в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов рассказал о самочувствии после травмы головы в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

Ахметов травмировал голову во 2-м тайме матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Он столкнулся с защитником красно-белых Кристофером Ву. Оба вскоре были заменены.

Игрок «Крыльев», вероятно, потерял сознание. Он упал лицом на газон.

Ахметова унесли с поля на носилках, после чего увезли на скорой в больницу.

Ему диагностировали сотрясение мозга.

«Друзья, слава Богу, у меня все хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания!

Вчера была настоящая битва, и мы все очень рады, что добыли в ней три очка. Это наша общая победа! И отличный подарок на день рождения клуба!» – сказал Ахметов.

«На утро общее состояние нашего игрока удовлетворительное», – добавил клуб.