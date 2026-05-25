Мостовой потребовал объяснений от Мусаева: «Есть что сказать по существу после двух профуканных трофеев?»

Александр Мостовой косвенно обратился к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

Краснодарцы финишировали вторыми в РПЛ.

Они упустили лидерство в чемпионате за тур до финиша, проиграв «Динамо» (1:2).

В суперфинале FONBET Кубка России «быки» потерпели поражение от «Спартака» в серии пенальти.

«У меня один вопрос, скажет ли теперь Мусаев, который за неделю профукал два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть?

А то, когда они побеждают, все много говорят, а вот в такой ситуации, когда ты проигрываешь два титула есть что сказать болельщикам и общественности?» – заявил Мостовой.