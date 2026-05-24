Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»

Агент Алексей Бабырь рассказал, что сейчас происходит с его клиентом – защитником «Спартака» Ильей Самошниковым. Он отметил, что игроком раньше интересовался «Зенит».

– Расскажите, как как дела сейчас у Ильи Самошникова?

– Сейчас будут летние сборы. Мы понимаем, что Илье нужно заново пройти это и все доказывать. Уверен, когда Илья в лучших кондициях – это один из лучших игроков не только в «Спартаке», но и в стране. Сейчас задача – начать все заново и двигаться, завоевывать место в составе.

– Если завтра придет условный «Зенит» с предложением, которое в два раза превышает текущую зарплату Ильи в «Спартаке», какова будет ваша позиция?

– «Зенит» когда-то и хотел Илью. Но у него сейчас все хорошо в «Спартаке». Единственное, он не играет пока, но на это были свои причины. У него была непростая травма. Слава богу, сейчас все хорошо. Илья работает и ждет своего шанса.