Суперфинал РПЛ
Агент рассказал, есть ли у «Зенита» интерес к защитнику «Спартака»

Сегодня, 15:07
1

Агент Алексей Бабырь рассказал, что сейчас происходит с его клиентом – защитником «Спартака» Ильей Самошниковым. Он отметил, что игроком раньше интересовался «Зенит».

– Расскажите, как как дела сейчас у Ильи Самошникова?

– Сейчас будут летние сборы. Мы понимаем, что Илье нужно заново пройти это и все доказывать. Уверен, когда Илья в лучших кондициях – это один из лучших игроков не только в «Спартаке», но и в стране. Сейчас задача – начать все заново и двигаться, завоевывать место в составе.

– Если завтра придет условный «Зенит» с предложением, которое в два раза превышает текущую зарплату Ильи в «Спартаке», какова будет ваша позиция?

– «Зенит» когда-то и хотел Илью. Но у него сейчас все хорошо в «Спартаке». Единственное, он не играет пока, но на это были свои причины. У него была непростая травма. Слава богу, сейчас все хорошо. Илья работает и ждет своего шанса.

  • 28-летний Самошников в этом сезоне провел в сумме 7 матчей за «Локомотив» и «Спартак», забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • В последний раз он выходил на поле в составе красно-белых 25 октября прошлого года.

Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Самошников Илья
Комментарии (1)
Цугундeр
1779624630
)) Грустный Бабырь не может клиента из перманентного запоя вывести и впаривает про "лучшего игрока в стране"..)
