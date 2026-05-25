Карседо – о Суперкубке России: «Завоюем и тоже разобьем»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пошутил, что разбитые трофеи могут стать традицией для его команды.

В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.

В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.

Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.

Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.

– Вы идете за чемпионством?

– У нас Суперкубок через месяц. Возможно, сделаем это традицией. Завоюем и тоже разобьем.