Карседо – о Суперкубке России: «Завоюем и тоже разобьем»

Сегодня, 00:38
2

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пошутил, что разбитые трофеи могут стать традицией для его команды.

  • В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.
  • В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.
  • Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.
  • Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.

– Вы идете за чемпионством?

– У нас Суперкубок через месяц. Возможно, сделаем это традицией. Завоюем и тоже разобьем.

  • Соперник «Спартака» по Суперкубку России – «Зенит».
  • Они разыграют трофей 18 июля.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
рылы
1779659139
кто-нибудь, скажите этому идиоту, что суперкубок разбить невозможно, т.к. не из стекла.
Карседо – о Суперкубке России: «Завоюем и тоже разобьем»
