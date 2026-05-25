Карседо – о Суперкубке России: «Завоюем и тоже разобьем»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пошутил, что разбитые трофеи могут стать традицией для его команды.
- В воскресенье красно-белые выиграли FONBET Кубок России.
- В суперфинале турнира они победили «Краснодар» по пенальти.
- Во время празднования вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей.
- Позднее футболисты столичной команды доломали кубок – от него остался лишь каркас.
– Вы идете за чемпионством?
– У нас Суперкубок через месяц. Возможно, сделаем это традицией. Завоюем и тоже разобьем.
- Соперник «Спартака» по Суперкубку России – «Зенит».
- Они разыграют трофей 18 июля.
Источник: «Матч ТВ»