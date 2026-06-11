«Реал» может перехватить экс-игрока «Манчестер Сити»

Жозе Моуринью, который станет новым главным тренером «Реала» настаивает на подписании клубом полузащитника Бернарду Силвы.

Игрок покинул «Манчестер Сити» по окончании сезона из-за завершения срока контракта.

Главными претендентами на него считались «Барселона» и «Атлетико». Однако по просьбе Моуринью и после сигналов о том, что на него рассчитывают в «Реале», игрок решил приостановить все переговоры.

Силва стал одной из главных трансферных целей мадридского клуба этим летом.

Моуринью ценит футболистов, работающих на команду. Тренер считает, что Бернарду может стать важной фигурой не только на поле, но и в раздевалке.