Дзюба изменил мнение по работе Карседо в «Спартаке»

Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба высказался о выступлениях красно-белых после назначения Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.
– Вам нравится «Спартак» при Карседо?
– Соглашусь, что не особо сначала верил, что (у Карседо) получится. Все познается в результате.
Кубок России сложнее выиграть, чем Лигу чемпионов, как мы смеемся в кулуарах. Сейчас, чтобы дойти до финала, надо обыграть всех грандов.
Болельщики «Спартака» заслужили. Но чисто по‑спортивному «Краснодар» жалко.
- Испанец возглавил красно-белых 5 января, заключив контракт до лета 2028 года.
- Под его руководством команда выиграла 11 из 17 матчей при 2 ничьих и 4 поражениях.
- Спартаковцы поднялись с 6-го на 4-е место в РПЛ и стали обладателями FONBET Кубка России.
Источник: «Матч ТВ»