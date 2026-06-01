Дзюба изменил мнение по работе Карседо в «Спартаке»

Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба высказался о выступлениях красно-белых после назначения Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.

– Вам нравится «Спартак» при Карседо?

– Соглашусь, что не особо сначала верил, что (у Карседо) получится. Все познается в результате.

Кубок России сложнее выиграть, чем Лигу чемпионов, как мы смеемся в кулуарах. Сейчас, чтобы дойти до финала, надо обыграть всех грандов.

Болельщики «Спартака» заслужили. Но чисто по‑спортивному «Краснодар» жалко.