Стало известно, будет ли «ПСЖ» покупать вратаря сборной Португалии

«ПСЖ» не обращался в «Порту» по поводу трансфера вратаря португальского клуба Диогу Кошты.

Хотя президенты клубов Нассер Аль-Хелайфи и Андре Виллаш-Боаш виделись на финале Лиги чемпионов, этот переход между функционерами не обсуждался.

Ранее сообщалось, что французский клуб проявляет интерес к Коште.