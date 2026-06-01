Стало известно, будет ли «ПСЖ» покупать вратаря сборной Португалии

«ПСЖ» не обращался в «Порту» по поводу трансфера вратаря португальского клуба Диогу Кошты.
Хотя президенты клубов Нассер Аль-Хелайфи и Андре Виллаш-Боаш виделись на финале Лиги чемпионов, этот переход между функционерами не обсуждался.
Ранее сообщалось, что французский клуб проявляет интерес к Коште.
- 26-летний голкипер в минувшем сезоне провел за «Порту» 49 матчей, пропустил 27 голов, сыграл на ноль в 26 встречах.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кошты в 40 миллионов евро.
- На его счету 42 матча за сборную Португалии.
Источник: A Bola