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  • Реакция Сенникова на серьезные финансовые проблемы в «Локомотиве»

Реакция Сенникова на серьезные финансовые проблемы в «Локомотиве»

31 мая, 22:45
3

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о финансовых проблемах клуба.

  • Ранее стало известно, что «Локо» остался должен свыше 1 миллиарда рублей после деятельности немецких руководителей.
  • Клуб продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ.

«Не знаю и не понимаю, какие долги могут быть у «Локомотива», если у тебя спонсор РЖД. Перед кем долги? Нужно знать внутреннюю систему. Я этого не понимаю.

Думаю, не будет никаких проблем с заявкой на следующий сезон. Клуб большой. Если в прошлом году «Крылья Советов» решили вопрос, когда у них долги были под 1 млрд рублей, то и здесь все должны решить. Да, будут какие-то изменения. Существенно это не повлияет. Единственное – может, «Локомотив» не будет бороться за первое-второе места. Но в середине таблицы со своими воспитанниками и хорошей селекцией команда должна быть.

В прошлом году бесплатно забрали Бакаева и Руденко из «Химок», и они принесли хорошую пользу. Главное, чтобы правильно работал штаб клуба. Тогда будет нормальный успех. Понятно, что «Локомотив» не может делать больших затрат и купить Крыховяка, как в свое время. Надо как-то пройти эти тяжелые времена», – сказал Сенников.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сенников Дмитрий
Комментарии (3)
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1780285742
Так там сам РЖД на грани банкротства. Лучше бы задался вопросом не "какие долги могут быть у «Локомотива», если у тебя спонсор РЖД", а "как нужно было воровать, чтобы развалить такого гиганта как РЖД".
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Бумбраш
1780293997
Какие долги у РЖД? Наделали беляшей и продают их по 150тыщ за штуку,за такую цену ясен пень никто не возьмёт.а мяса закупили,деньги вложили...и лотерейки видимо много дохода не приносят,курильщиков меньше стало
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