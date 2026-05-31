Реакция Сенникова на серьезные финансовые проблемы в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о финансовых проблемах клуба.

Ранее стало известно, что «Локо» остался должен свыше 1 миллиарда рублей после деятельности немецких руководителей.

Клуб продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ.

«Не знаю и не понимаю, какие долги могут быть у «Локомотива», если у тебя спонсор РЖД. Перед кем долги? Нужно знать внутреннюю систему. Я этого не понимаю.

Думаю, не будет никаких проблем с заявкой на следующий сезон. Клуб большой. Если в прошлом году «Крылья Советов» решили вопрос, когда у них долги были под 1 млрд рублей, то и здесь все должны решить. Да, будут какие-то изменения. Существенно это не повлияет. Единственное – может, «Локомотив» не будет бороться за первое-второе места. Но в середине таблицы со своими воспитанниками и хорошей селекцией команда должна быть.

В прошлом году бесплатно забрали Бакаева и Руденко из «Химок», и они принесли хорошую пользу. Главное, чтобы правильно работал штаб клуба. Тогда будет нормальный успех. Понятно, что «Локомотив» не может делать больших затрат и купить Крыховяка, как в свое время. Надо как-то пройти эти тяжелые времена», – сказал Сенников.