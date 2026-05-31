Агент в процентах оценил вероятность трансфера Батракова в «ПСЖ»

Футбольный агент Дмитрий Чельцов высказался о предстоящем трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
«На 95% Батраков перейдет в Париж. Провели уже около… больше десяти созвонов боссы Парижа и «Локомотива». На следующей неделе – сегодня заканчивается эта неделя – Луиш Кампуш прилетит в Москву для попытки завершить сделку», – сказал Чельцов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»