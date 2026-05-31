Агент в процентах оценил вероятность трансфера Батракова в «ПСЖ»

Футбольный агент Дмитрий Чельцов высказался о предстоящем трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«На 95% Батраков перейдет в Париж. Провели уже около… больше десяти созвонов боссы Парижа и «Локомотива». На следующей неделе – сегодня заканчивается эта неделя – Луиш Кампуш прилетит в Москву для попытки завершить сделку», – сказал Чельцов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».