У Талалаева нашли сходства с Симеоне

Полузащитник «Балтики» Максим Петров сравнил своего главного тренера Андрея Талалаева с Диего Симеоне из «Атлетико».
– Андрей Мендель назвал Талалаева русским Симеоне, какие мысли на этот счeт?
– Возможно, действительно так, как сказал Мендель. У Талалаева есть сходства с Симеоне. Но вообще Андрей Викторович такой один. Хотя общее что-то у Талалаева и Симеоне есть.
- «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах.
- Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.
- С ним команда выиграла Первую лигу в 2025 году.
Источник: Legalbet