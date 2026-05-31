У Талалаева нашли сходства с Симеоне

Полузащитник «Балтики» Максим Петров сравнил своего главного тренера Андрея Талалаева с Диего Симеоне из «Атлетико».

– Андрей Мендель назвал Талалаева русским Симеоне, какие мысли на этот счeт?

– Возможно, действительно так, как сказал Мендель. У Талалаева есть сходства с Симеоне. Но вообще Андрей Викторович такой один. Хотя общее что-то у Талалаева и Симеоне есть.