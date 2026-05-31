Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец назвал лучшего вратаря России – это не Сафонов и Акинфеев

Бышовец назвал лучшего вратаря России – это не Сафонов и Акинфеев

31 мая, 22:57
7

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего голкипера в стране. По его мнению, это Станислав Агкацев из «Краснодара».

«Сейчас несколько меньше уделяется замене, которая появилась на месте Сафонова. Агкацев может повторить какие-то достижение при определeнных обстоятельствах. Он очень надeжный по уровню. Я бы сейчас назвал Агкацева лучшим вратарeм в России.

Окажется ли Агкацев в Европе – будет зависеть от интереса к нему. Мы всe время как-то искусственно муссируем это в прессе – Батраков, Кисляк. Все эти разговоры на слуху. Понятно, что надо отдать должное и футболистам. Можно здесь сказать и о Тюкавине. У всех них есть способности и талант, которые позволяют говорить о возможном переходе в европейский футбол. Но надо понимать, что это испытание личностных качеств. Есть пример Захаряна, у которого не получается», – сказал Бышовец.

  • Агкацев провел все 30 матчей в РПЛ, в которых пропустил 23 гола.
  • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная цена 24-летнего вратаря – 12 млн евро.

Еще по теме:
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре» 6
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так» 1
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Агкацев Станислав Бышовец Анатолий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Baggio1986
1780284423
Ну смешно же...
Ответить
odessakmv
1780294176
ну точно не Акинфеев (нынешний) - сейчас он даже не в 10-ке лучших
Ответить
Император 1
1780297277
Опять пиар этого посредственного, что же этот чудо-вратарь с Египтом не затащил
Ответить
boris63
1780309392
Вратарь безусловно один из лучших в России, но как и Сафонов порой такие бабочки пропускает, одна школа, уму непостижимо. Кстати Бориско нисколько не хуже,Тороп близко.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
3
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
4
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
1
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
9
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
6
Все новости
Все новости
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
1
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
1
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
9
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
13
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13:43
1
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
6
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
3
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
2
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
3
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+