Бышовец назвал лучшего вратаря России – это не Сафонов и Акинфеев

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего голкипера в стране. По его мнению, это Станислав Агкацев из «Краснодара».

«Сейчас несколько меньше уделяется замене, которая появилась на месте Сафонова. Агкацев может повторить какие-то достижение при определeнных обстоятельствах. Он очень надeжный по уровню. Я бы сейчас назвал Агкацева лучшим вратарeм в России.

Окажется ли Агкацев в Европе – будет зависеть от интереса к нему. Мы всe время как-то искусственно муссируем это в прессе – Батраков, Кисляк. Все эти разговоры на слуху. Понятно, что надо отдать должное и футболистам. Можно здесь сказать и о Тюкавине. У всех них есть способности и талант, которые позволяют говорить о возможном переходе в европейский футбол. Но надо понимать, что это испытание личностных качеств. Есть пример Захаряна, у которого не получается», – сказал Бышовец.