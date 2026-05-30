Дзюба: «Я безработный»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба обозначил свой новый статус после ухода из «Акрона».
«Я безработный», – сказал Дзюба.
- 37-летний Дзюба провел в «Акроне» два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
- Стороны не стали продлевать контракт, истекающий в июне. Дзюба помог тольяттинцам сохраниться в РПЛ через переходные матчи. В них обыгран «Ротор» под руководством Дмитрия Парфенова.
- Нападающий играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды. Затем футболист ушел в «Зенит», поскольку не смог договориться с родным клубом о новом контракте. Камнем преткновения стали финансовые условия.
