ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)

Сборная США крупно обыграла Парагвай в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на «СоФай Стэдиум» в Инглвуде и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев турнира.
Дубль сделал нападающий «Монако» Фоларин Балогун. Кристиан Пулишич отметился результативной передачей.
Чемпионат мира. Группа D. 1 тур
США - Парагвай - 4:1 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Бобадилья, 7 (в свои ворота); 2:0 - Ф. Балогун, 31; 3:0 - Ф. Балогун, 45+5; 3:1 - Маурисио, 73; 4:1 - Д. Рейна, 90+8.
Источник: «Бомбардир»