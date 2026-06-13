ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)

Сборная США крупно обыграла Парагвай в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на «СоФай Стэдиум» в Инглвуде и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев турнира.

Дубль сделал нападающий «Монако» Фоларин Балогун. Кристиан Пулишич отметился результативной передачей.