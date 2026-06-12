«Балтика» заплатит 1,5 миллиона за защитника, им интересовались «Спартак» и «Рубин»

«Балтика» купит у «Атлетико Букараманга» центрального защитника Хосе Гарсию за 1,5 миллиона долларов и бонусы.

Документы о трансфере уже подписаны. Защитник отправится в Россию в ближайшие дни вместе со своим представителем.

Для «Атлетико Букараманга» это самая дорогая продажа в истории клуба и первый трансфер игрока команды в Европу.

Сообщалось, что защитником также интересовались «Спартак» и «Рубин».