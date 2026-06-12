«Балтика» заплатит 1,5 миллиона за защитника, им интересовались «Спартак» и «Рубин»

«Балтика» купит у «Атлетико Букараманга» центрального защитника Хосе Гарсию за 1,5 миллиона долларов и бонусы.
Документы о трансфере уже подписаны. Защитник отправится в Россию в ближайшие дни вместе со своим представителем.
Для «Атлетико Букараманга» это самая дорогая продажа в истории клуба и первый трансфер игрока команды в Европу.
Сообщалось, что защитником также интересовались «Спартак» и «Рубин».
- Защитник выступал за молодежную и юношеские сборные Колумбии.
- В этом году 22-летний Гарсия провел за «Атлетико Букараманга» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Источник: страница Пипе Сиерры в соцсети X