37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом

Нападающий Роберт Левандовски прорабатывает варианты продолжения карьеры. 37-летний поляк отправился с агентом Пини Захави на переговоры в США.

Там сторона футболиста проведет переговоры с клубом МЛС «Чикаго», сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо. Левандовски предоставили выбор, на какой срок подписывать контракт – на два года или на три.