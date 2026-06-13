37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом

Нападающий Роберт Левандовски прорабатывает варианты продолжения карьеры. 37-летний поляк отправился с агентом Пини Захави на переговоры в США.
Там сторона футболиста проведет переговоры с клубом МЛС «Чикаго», сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо. Левандовски предоставили выбор, на какой срок подписывать контракт – на два года или на три.
- Поляк еще никому не давал обещаний относительно возможного перехода.
- 30 июня у Левандовского закончится срок контракта с «Барселоной».
- Форвард в минувшем сезоне провел за каталонцев 46 матчей, забил 19 голов, сделал 4 ассиста.
Источник: «Бомбардир»