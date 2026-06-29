Клуб МЛС объявил о подписании Левандовского

Нападающий Роберт Левандовски завершил свой переход из «Барселоны» в «Чикаго Файр».
37-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.
Контракт с новичком подписан до конца сезона-2027/28.
- Поляк перешeл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года.
- За 4 сезона он провел 193 матча, забил 120 голов и сделал 24 ассиста.
- Левандовски выиграл с каталонцами 3 чемпионских титула, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: твиттер «Чикаго Файр»