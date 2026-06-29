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Клуб МЛС объявил о подписании Левандовского

29 июня, 23:30
4

Нападающий Роберт Левандовски завершил свой переход из «Барселоны» в «Чикаго Файр».

37-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.

Контракт с новичком подписан до конца сезона-2027/28.

  • Поляк перешeл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года.
  • За 4 сезона он провел 193 матча, забил 120 голов и сделал 24 ассиста.
  • Левандовски выиграл с каталонцами 3 чемпионских титула, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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Источник: твиттер «Чикаго Файр»
США. МЛС Испания. Примера Трансферы Барселона Чикаго Файр Левандовски Роберт
Комментарии (4)
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рылы
1782766974
— ай гоу ту чикаго.. мой бразер. — вот ю ду? ай эм трэк-драйвер! — студент! медицинский институт! май кар ис кирдык. гы-гы.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1782790659
Вот это ценник,7млн евро за голеадора.
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алдан2014
1782793734
Не подозревал,что фамилия Левандовски склоняется. Хотя.. . Спасибо и слава Бомбардиру!!! За смайлики мое персональное мерси
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