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  • Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости

Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости

Сегодня, 01:03

Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру.

«ПСЖ» принял финальное решение по Батракову.

Стало известно, когда «Зенит» оформит трансфер Фелипе Аугусто.

«Спартак» получил первое официальное предложение по Барко.

Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы.

Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру.

«Зенит» подготовит новое предложение по Тюкавину.

Экс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон».

Юран получил новое назначение.

Источник: «Бомбардир»
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