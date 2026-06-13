Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости

Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру.

«ПСЖ» принял финальное решение по Батракову.

Стало известно, когда «Зенит» оформит трансфер Фелипе Аугусто.

«Спартак» получил первое официальное предложение по Барко.

Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы.

Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру.

«Зенит» подготовит новое предложение по Тюкавину.

Экс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон».

Юран получил новое назначение.