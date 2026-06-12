Трамп лично напутствовал сборную США на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп позвонил сборной страны перед ее стартом на домашнем чемпионате мира-2026.

«[Трамп обращается к главному тренеру Маурисио Почеттино] Вы фантастический человек, фантастический тренер… Я знаю, насколько хороши ваши игроки. У вас действительно хорошие шансы пройти весь путь. Я просто хочу пожелать вам удачи!» – сказал Трамп в адрес команды.