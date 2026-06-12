ФИФА ответила на претензии в завышении посещаемости ЧМ-2026

ФИФА заподозрили в том, что она дала завышенную информацию о посещаемости матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 Южная Корея – Чехия (2:1).
Организаторы сообщили, что игру посетили 44 985 зрителей, однако у болельщиков есть подозрения: на самом деле людей на стадионе в Гвадалахаре было меньше.
«Официальная статистика посещаемости дает информацию о количестве прошедших на стадион зрителях, находящихся на территории стадиона. Визуальная оценка заполняемости мест в любой момент времени матча не учитывается.
ФИФА тесно сотрудничает со стадионами и билетными службами, чтобы публикуемые цифры отражали проверенную оперативную информацию.
Во время матча Южной Кореи и Чехии несколько болельщиков стояли в проходах, а не были на своих местах на протяжении всего матча», – написала ФИФА в соцсети Х.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой турнира.