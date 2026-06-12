Игрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.
Во втором тайме при счете 1:0 в пользу европейцев защитник команды Сеад Колашинац не дал мячу проследовать в пустые ворота. Бывший игрок «Арсенала» прервал полет мяча возле «ленточки».
Встреча проходит в Торонто, это первый матч турнира в Канаде.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой турнира.
Скриншот трансляции «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»