Игрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу европейцев защитник команды Сеад Колашинац не дал мячу проследовать в пустые ворота. Бывший игрок «Арсенала» прервал полет мяча возле «ленточки».

Встреча проходит в Торонто, это первый матч турнира в Канаде.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.

На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой турнира.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»