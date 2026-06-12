Роналду попал в курьезную ситуацию на встрече с премьер-министром Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду неожиданно рассмеялся во время исполнения гимна страны.
Этот момент вызвал улыбку и у стоявшего рядом защитника Рубена Диаша.
Ситуация возникла во время встречи сборной Португалии с премьер-министром страны Луишем Монтенегру во дворце Сан-Бенту.
Премьер выступал с напутственной речью, после чего сам Роналду заявил о полной готовности португальцев к турниру.
Встреча состоялась перед вылетом сборной на ЧМ-2026.
- Португалия сыграет на ЧМ-2026 в группе с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (в ночь на 28 июня).
- Для 41-летнего Роналду это 6-й чемпионат мира в карьере.
Источник: страница SIC Notícias в соцсети X