Роналду попал в курьезную ситуацию на встрече с премьер-министром Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду неожиданно рассмеялся во время исполнения гимна страны.

Этот момент вызвал улыбку и у стоявшего рядом защитника Рубена Диаша.

Ситуация возникла во время встречи сборной Португалии с премьер-министром страны Луишем Монтенегру во дворце Сан-Бенту.

Премьер выступал с напутственной речью, после чего сам Роналду заявил о полной готовности португальцев к турниру.

Встреча состоялась перед вылетом сборной на ЧМ-2026.