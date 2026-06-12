Мбаппе оценил возможность стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможности стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Я бы согласился выиграть чемпионат мира и не забить ни одного гола на турнире. Я бы первым начал праздновать.

Я очень рад играть на этом чемпионате мира и помогать молодым игрокам, особенно в эмоциональном плане.

Приятно быть в числе лучших бомбардиров, но многие из них намного старше меня. Конечно, я хочу продолжать писать историю», – сказал Мбаппе.