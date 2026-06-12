Тренер Мексики оценил игру подопечных против ЮАР

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре сказал, что ему не понравилась игра команды в матче-откртии ЧМ-2026 с ЮАР (2:0).

«Мне не понравилось, как мы действовали. Конечно, начать чемпионат мира с победы – это неплохо. В первом тайме нам не хватило второго гола – был момент со штангой. Во втором тайме после второго гола мы немного расслабились. Надо было забить еще один гол, когда мы были свежее, но не удалось.

Рауль Хименес – славный парень, и он посвежел, полон сил. Говорит, что это будет его чемпионат мира.

Удаление Монтеса немного усложнило нам жизнь. Мы потеряли мяч в простой ситуации, и Сесару пришлось рисковать. Прямой угрозы воротам не было, но таковы теперь правила», – сказал Агирре.