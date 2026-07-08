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  • Российский арбитр разобрал скандальное судейство в матче Аргентина – Египет

Российский арбитр разобрал скандальное судейство в матче Аргентина – Египет

Сегодня, 15:00
9

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев не согласился с мнением представителей сборной Египта, что их засудили в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

  • Игру обслуживал французский судья Франсуа Летексье.
  • В 1-м тайме он назначил пенальти в ворота египтян, а после перерыва отменил их гол.
  • Аргентина выиграла со счетом 3:2, уступая в два мяча до 79-й минуты.

«Я думаю, что это эмоции, когда не выигрываешь после счета 2:0. Что касается отмененного гола сборной Египта, думаю, что арбитр мог сам увидеть этот наступ, потому что он был очевидным.

Говорить о неправильном решении нельзя, потому что сразу идет быстрая вертикальная атака, забивается гол, поэтому ВАР правильно вмешался и позвал арбитра к монитору.

Потому что фол был очевидным перед началом атаки сборной Египта. По пенальти в ворота египтян тоже вопросов нет. Это была проблема защитника.

Могло показаться, что перед победным голом Аргентины был фол на Мохамеде Салахе в штрафной площади. Но мы видим, что игрок очевидно играет в мяч, после чего происходит контакт. Такой пенальти назначать нельзя, там нет нарушения.

Вот эти два момента, на которые могут пенять египтяне. Но в целом мне понравилась работа одного из лучших европейских рефери на этом турнире, хороший контроль, провел игру на очень хорошем уровне.

Претензии и шероховатости были, есть и будут всегда, многие начинают говорить, что спорные решения всегда принимаются в пользу сильной сборной, но здесь я такого не увидел.

Думаю, что два спорных эпизода понятны всем. Если убрать эмоции и быть объективным», – сказал Николаев.

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Источник: ТАСС
Чемпионат мира Египет Аргентина Николаев Алексей Летексье Франсуа
Комментарии (9)
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СильныйМозг
1783514789
Когда наш судья оценку, то это железно, это последняя инстанция, как Богу помолился и получил ответ.
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Anton1969
1783515219
Вот, что значит характер и команда! Собрались и выиграли!!! И судейство, было адекватным! И нечего на зеркало пенять, коли сами виноваты! А вот в матче Парагвай-Франция, был полный беспредел, как со стороны Танашева, так и игроков Парагвая!!! Надеюсь, этого судьишку, больше никогда не пустят ни на ЧЕ, ни на ЧМ!!!
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BuenosArgentina
1783519124
Так и есть, я где-то ещё час назад видел эти же аргументы, на самом деле проигравшие всегда отрицают , чё тут сделаешь
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BuenosArgentina
1783519246
Вмешательство ВАР в "обрез" справедливо, больше половины голов забиваются после "обреза", нарушение там было даже на жёлтую в чём их аргументация непонятно
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BuenosArgentina
1783519334
В моменте с Салахом, да был игровой контакт после игры в мяч, никакого пенальти, не назначают пенальти после каждого контакта в штрафной
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Давид59
1783519397
Соглашусь с Николаевым. К шероховатостям отнесу начало матча, когда со стороны обеих команд были очевидные толчки в спину при приёме мяча, но свистелось только, когда падал аргентос. Это немного нервировало, а в конце вылилось в оскорбления судьи со стороны египтян.
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zigbert
1783519500
Конечно судейство было в пределах нормы. Тут больше эмоции египтян,которые не сумели удержать победу,которая была у них почти в кармане.
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FCSpartakM
1783522255
к судейству вопросов нет, просто арабы не умеют играть в футбол, а еще и проигрывать
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