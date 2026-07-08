Российский арбитр разобрал скандальное судейство в матче Аргентина – Египет

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев не согласился с мнением представителей сборной Египта, что их засудили в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

Игру обслуживал французский судья Франсуа Летексье.

В 1-м тайме он назначил пенальти в ворота египтян, а после перерыва отменил их гол.

Аргентина выиграла со счетом 3:2, уступая в два мяча до 79-й минуты.

«Я думаю, что это эмоции, когда не выигрываешь после счета 2:0. Что касается отмененного гола сборной Египта, думаю, что арбитр мог сам увидеть этот наступ, потому что он был очевидным.

Говорить о неправильном решении нельзя, потому что сразу идет быстрая вертикальная атака, забивается гол, поэтому ВАР правильно вмешался и позвал арбитра к монитору.

Потому что фол был очевидным перед началом атаки сборной Египта. По пенальти в ворота египтян тоже вопросов нет. Это была проблема защитника.

Могло показаться, что перед победным голом Аргентины был фол на Мохамеде Салахе в штрафной площади. Но мы видим, что игрок очевидно играет в мяч, после чего происходит контакт. Такой пенальти назначать нельзя, там нет нарушения.

Вот эти два момента, на которые могут пенять египтяне. Но в целом мне понравилась работа одного из лучших европейских рефери на этом турнире, хороший контроль, провел игру на очень хорошем уровне.

Претензии и шероховатости были, есть и будут всегда, многие начинают говорить, что спорные решения всегда принимаются в пользу сильной сборной, но здесь я такого не увидел.

Думаю, что два спорных эпизода понятны всем. Если убрать эмоции и быть объективным», – сказал Николаев.

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