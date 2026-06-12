Тренер Южной Кореи отреагировал на волевую победу над Чехией

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мюн-Бо высказался о матче 1-го тура ЧМ-2026 с Чехией (2:1).
«Это была наша первая игра на турнире – и очень сложная. Сама победа меня радует, но еще более позитивно то, что наши ребята победили, не сдаваясь.
Я понимал, что мы более чем способны победить, поэтому при счете 1:1 я сказал ребятам продолжать играть так, как мы и играли до сих пор», – сказал Хон Мюн-Бо.
- У Южной Кореи голы забили Хван Ин Бом на 67-й минуте и Хен-Гю О на 80-й. У Чехии отличился Ладислав Крейчи на 59-й.
- Во 2-м туре Южная Корея сыграет с Мексикой 19 июня.
Источник: официальный сайт ФИФА