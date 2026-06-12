Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коэффициенты букмекеров на матч: США – Парагвай 13 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: США – Парагвай 13 июня 2026 года

Вчера, 11:06
2

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной США и сборной Парагвая состоится 13 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум», начало – в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна в сервисе «Кинопоиск».

Форма команд

Сборная США

Сборная США провела 10 последних матчей: 5 побед, 1 ничья, 4 поражения. Команда забила 18 голов (1.8 за игру) и пропустила 17 (1.7 за игру). В 7 из 10 матчей (70%) проходил вариант «обе забьют», а тотал больше 2.5 – в 6 из 10 (60%).

В последних играх США обыграли Сенегал (3:2), Уругвай (5:1), Австралию (2:1), Эквадор (1:1) и Японию (2:0), но также уступили Германии (1:2), Португалии (0:2), Бельгии (2:5) и Южной Корее (0:2). Команда играет в открытый футбол, но часто допускает ошибки в обороне.

Сборная Парагвая

Сборная Парагвая провела 10 последних матчей: 4 победы, 2 ничьи, 4 поражения. Команда забила 12 голов (1.2 за игру) и пропустила 10 (1.0 за игру). В 40% матчей проходил «обе забьют», а тотал больше 2.5 – в 5 из 10 встреч.

В последних играх Парагвай обыграл Никарагуа (4:0), Грецию (1:0), Перу (1:0) и сыграл вничью с Японией (2:2) и Эквадором (0:0). При этом были поражения от Марокко (1:2), Южной Кореи (0:2), Бразилии (0:1) и Мексики (1:2). Команда действует более прагматично и чаще играет от обороны.

Статистика и игровой баланс

По статистике сборная США выглядит более результативной: 18 забитых мячей против 12 у Парагвая, но при этом и более уязвимой в обороне (17 пропущенных против 10).

США активно играют через атаку: 13.2 удара за матч и высокий процент матчей с обменом голами (70%).

Парагвай действует осторожнее: 9.5 ударов за матч и более низкий темп, с акцентом на плотную оборону и контроль риска.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают достаточно равный матч с небольшим преимуществом одной из сторон за счeт домашнего фактора и атакующего потенциала, однако оценки по рынкам могут различаться.

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной США

2.10

2.07

Ничья

3.30

3.35

Победа сборной Парагвая

4.00

4.00

Двойной шанс: США не проиграют

1.25

1.25

Двойной шанс: Парагвай не проиграет

1.75

1.75

Тотал меньше 2.5

1.58

1.60

Тотал больше 2.5

2.40

2.40

Фора сборной США (–1)

3.10

3.20

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная США выглядит более атакующей командой и чаще играет первым номером, однако еe оборона остаeтся уязвимой. Сборная Парагвая, напротив, действует более прагматично и способна закрывать пространство, что делает матч потенциально равным по сценариям. Фактор открытия турнира также снижает вероятность резкого перекоса.

Тоталы

Матч имеет выраженный смешанный профиль. Сборная США регулярно участвует в результативных встречах (60% ТБ 2.5 и 70% «обе забьют»), тогда как Парагвай играет более аккуратно, но также не всегда закрывает матчи в низ. Базовый сценарий – 2–3 гола, с возможностью обмена результативными атаками.

Форы

США чаще играет в матчи с минимальной разницей из-за нестабильной обороны, а Парагвай редко проигрывает крупно и умеет удерживать счeт. Поэтому наиболее вероятен сценарий победы одной из команд в 1 мяч либо ничейного исхода без уверенного преимущества.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

Еще по теме:
Где смотреть матч США – Парагвай: во сколько прямая трансляция 13 июня 2026
Стало известно, приедет ли Трамп на первый матч США на ЧМ-2026 4
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Парагвай США
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
wolkmart
1781283666
! тб1,5
Ответить
Император 1
1781293154
Если у США будет не получаться— судьи помогут.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Фото«Будет в идеальной форме к ЧМ»: девушка Ямаля показала его на кровати в маске для лица
09:26
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
2
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Все новости
Все новости
Почеттино прокомментировал разгромную победу США над Парагваем в матче ЧМ-2026
08:58
Бышовец – об участнике ЧМ-2026: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас»
08:45
Стало известно, сыграет ли Неймар в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2026
08:30
Видео всех голов Чемпионата мира 2026
08:25
ВидеоОбзор матча США – Парагвай: голы и лучшие моменты (Видео)
06:03
Аршавин вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026
00:53
1
Рой Кин раскритиковал футболиста «Локомотива»
00:48
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
ВидеоОбзор матча Канада – Босния и Герцеговина: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 23:58
ФотоИгрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот
Вчера, 23:54
ФИФА ответила на претензии в завышении посещаемости ЧМ-2026
Вчера, 23:36
Трамп лично напутствовал сборную США на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
3
Ибрагимович назвал сборную, которую будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 22:37
Роналду выступил с обращением к болельщикам сборной Португалии
Вчера, 21:26
3
Бывшего игрока «Арсенала» не пустили на ЧМ-2026 из-за обвинения в изнасиловании
Вчера, 20:44
2
Смородская назвала «цирком» участие одной из сборных на ЧМ-2026
Вчера, 20:39
7
Сборной России предрекли выход в четвертьфинал в случае участия на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
ВидеоДва фаната заработают по 50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026 в прозрачном кубе
Вчера, 19:29
2
ВидеоРоналду попал в курьезную ситуацию на встрече с премьер-министром Португалии
Вчера, 18:46
2
Аршавин предположил, кто станет главным разочарованием ЧМ-2026
Вчера, 17:57
8
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
Вчера, 17:46
1
В Белом доме сказали, чего ждать от Трампа на ЧМ-2026
Вчера, 17:08
6
Аршавин ответил, кого будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 16:55
Роналду сказал, чего ждет от игры Португалии на ЧМ-2026
Вчера, 16:46
2
Экс-игрок сборной Франции – о недопуске судьи из Сомали: «Я вижу этот привкус расизма»
Вчера, 14:49
7
Мбаппе оценил возможность стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Вчера, 13:39
Дуглас Сантос объяснил, почему Анчелотти взял игроков «Зенита» в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 12:10
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 