Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной США и сборной Парагвая состоится 13 июня 2026 года. Встреча пройдeт в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум», начало – в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна в сервисе «Кинопоиск».

Форма команд

Сборная США

Сборная США провела 10 последних матчей: 5 побед, 1 ничья, 4 поражения. Команда забила 18 голов (1.8 за игру) и пропустила 17 (1.7 за игру). В 7 из 10 матчей (70%) проходил вариант «обе забьют», а тотал больше 2.5 – в 6 из 10 (60%).

В последних играх США обыграли Сенегал (3:2), Уругвай (5:1), Австралию (2:1), Эквадор (1:1) и Японию (2:0), но также уступили Германии (1:2), Португалии (0:2), Бельгии (2:5) и Южной Корее (0:2). Команда играет в открытый футбол, но часто допускает ошибки в обороне.

Сборная Парагвая

Сборная Парагвая провела 10 последних матчей: 4 победы, 2 ничьи, 4 поражения. Команда забила 12 голов (1.2 за игру) и пропустила 10 (1.0 за игру). В 40% матчей проходил «обе забьют», а тотал больше 2.5 – в 5 из 10 встреч.

В последних играх Парагвай обыграл Никарагуа (4:0), Грецию (1:0), Перу (1:0) и сыграл вничью с Японией (2:2) и Эквадором (0:0). При этом были поражения от Марокко (1:2), Южной Кореи (0:2), Бразилии (0:1) и Мексики (1:2). Команда действует более прагматично и чаще играет от обороны.

Статистика и игровой баланс

По статистике сборная США выглядит более результативной: 18 забитых мячей против 12 у Парагвая, но при этом и более уязвимой в обороне (17 пропущенных против 10).

США активно играют через атаку: 13.2 удара за матч и высокий процент матчей с обменом голами (70%).

Парагвай действует осторожнее: 9.5 ударов за матч и более низкий темп, с акцентом на плотную оборону и контроль риска.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» ожидают достаточно равный матч с небольшим преимуществом одной из сторон за счeт домашнего фактора и атакующего потенциала, однако оценки по рынкам могут различаться.

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной США 2.10 2.07 Ничья 3.30 3.35 Победа сборной Парагвая 4.00 4.00 Двойной шанс: США не проиграют 1.25 1.25 Двойной шанс: Парагвай не проиграет 1.75 1.75 Тотал меньше 2.5 1.58 1.60 Тотал больше 2.5 2.40 2.40 Фора сборной США (–1) 3.10 3.20

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная США выглядит более атакующей командой и чаще играет первым номером, однако еe оборона остаeтся уязвимой. Сборная Парагвая, напротив, действует более прагматично и способна закрывать пространство, что делает матч потенциально равным по сценариям. Фактор открытия турнира также снижает вероятность резкого перекоса.

Тоталы

Матч имеет выраженный смешанный профиль. Сборная США регулярно участвует в результативных встречах (60% ТБ 2.5 и 70% «обе забьют»), тогда как Парагвай играет более аккуратно, но также не всегда закрывает матчи в низ. Базовый сценарий – 2–3 гола, с возможностью обмена результативными атаками.

Форы

США чаще играет в матчи с минимальной разницей из-за нестабильной обороны, а Парагвай редко проигрывает крупно и умеет удерживать счeт. Поэтому наиболее вероятен сценарий победы одной из команд в 1 мяч либо ничейного исхода без уверенного преимущества.

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