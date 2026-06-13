Почеттино прокомментировал разгромную победу США над Парагваем в матче ЧМ-2026

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино подвел итоги выигранного матча с Парагваем.
- Американцы разгромили соперника со счетом 4:1.
- Они возглавили группу ЧМ-2026 с Парагваем, Турцией и Австралией.
- Видеообзор первого матча США на чемпионате мира можно посмотреть здесь.
«Я очень горжусь. Футболисты и тренерский штаб заслуживают огромной похвалы за этот матч. Самое важное – это игра и эмоции.
Знаем, что это только начало, не более. Это всего лишь один матч. Теперь мы должны быть разумны и продолжать двигаться в этом направлении.
Мы так счастливы, потому что первый матч всегда очень сложен, ведь мы принимаем чемпионат мира, но мы справились с ожиданиями и давлением.
Первые 45 минут были потрясающими, трудно найти команду, которая могла бы так играть. Я очень счастлив и очень горд», – сказал Почеттино.
Источник: BBC