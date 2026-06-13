Сборная США победила Парагвай в матче 1 тура чемпионата мира, итоговый счет 4:1.

Дамиан Бобадилья срезал мяч в свои ворота на седьмой минуте.

Фоларин Балогун сделал счет 2:0 к 31-й минуте.

В самой концовке первого тайма Фоларин Балогун увеличил счет до 3:0.

Маурисио отквитал один мяч на 73-й минуте.

Джованни Рейна на 98-й минуте довел счет до разгромного.

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