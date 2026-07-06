Почеттино – об отмене дисквалификации Балогуна: «Приветствуем это решение»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал решение ФИФА по Фоларину Балогуну.
- ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией.
- Форвард «Монако» получил красную карточку в игре 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины.
- Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.
- Главный тренер бельгийцев Руди Гарсия заявил: «Не знал, что 5 июля – День дурака».
«Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту. Мы приветствуем это решение.
99% людей считают, что красная карточка была показана несправедливо... Я знаю и очень уважаю Руди. Он отличный тренер и замечательный человек. Разумеется, он должен защищать интересы своей команды», – сказал Почеттино.
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Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса