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  • Почеттино – об отмене дисквалификации Балогуна: «Приветствуем это решение»

Почеттино – об отмене дисквалификации Балогуна: «Приветствуем это решение»

6 июля, 00:50
12

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал решение ФИФА по Фоларину Балогуну.

  • ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией.
  • Форвард «Монако» получил красную карточку в игре 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины.
  • Администрация президента Дональда Трампа просила ФИФА пересмотреть решение по игроку сборной США.
  • Главный тренер бельгийцев Руди Гарсия заявил: «Не знал, что 5 июля – День дурака».

«Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту. Мы приветствуем это решение.

99% людей считают, что красная карточка была показана несправедливо... Я знаю и очень уважаю Руди. Он отличный тренер и замечательный человек. Разумеется, он должен защищать интересы своей команды», – сказал Почеттино.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Чемпионат мира Бельгия США Балогун Фоларин Почеттино Маурисио
Комментарии (12)
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Vitaga
1783289708
позор.... как говорят -..вы не понимаете - это другое. испортили политики и футбол
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Томик
1783291499
Позорище! Что будет следующее? Отмена результата матча?
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evgevg13
1783301381
У тренера янки логика простая:ногу не ампутировали, значит красная показана не правильно.
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алдан2014
1783301796
Всякие были диктаторы в последнее время,но что бы так нагло вмешиваться в дела спортивные, наверное никто себе не позволял. Я о Трампе
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Бумбраш
1783302198
Срамота!!! Чистой воды зинаидовская схема
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baggio80
1783314505
Позор Фифа 🤮🤮🤮
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Владуха
1783314622
Ещё одного полностью перестал уважать
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somn
1783317208
Да дайте уж пиндосам первое место и закончите этот балаган!
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NewLife
1783320998
Думаю будет правильным предложить инфантине должность начальника судейского комитета в рфс, он полностью соответствует газпромо-синитовским судейским ценностям. 🤪
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Fin035
1783324916
Комментарий удален пользователем
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