Третий день Чемпионата мира подарит два матча первого тура группового этапа. Ранним утром США встретятся с Парагваем, а вечером Катар сыграет со Швейцарией. Трансляции матчей пройдут на «Кинопоиске» и в эфире каналов «Матч».

13 июня, суббота

США – Парагвай

Начало матча: 4:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Соу-Фай Стэдиум»

Трансляция: онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»

Катар – Швейцария