Третий день Чемпионата мира подарит два матча первого тура группового этапа. Ранним утром США встретятся с Парагваем, а вечером Катар сыграет со Швейцарией. Трансляции матчей пройдут на «Кинопоиске» и в эфире каналов «Матч».
13 июня, суббота
США – Парагвай
- Начало матча: 4:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Соу-Фай Стэдиум»
- Трансляция: онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»
Катар – Швейцария
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Ливайс Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»