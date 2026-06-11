Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике войдет в историю как самый масштабный и инновационный турнир под эгидой ФИФА. Впервые в нем примут участие 48 команд вместо привычных 32-х, что увеличит общее количество матчей до 104-х.

Фактически мы будем лицезреть значительную перестройку регламента, направленную на то, чтобы сделать турнир более зрелищным, справедливым и динамичным. По крайней мере, именно так позиционирует изменения высшее руководство Международной Федерации футбола.

Организаторы и ФИФА учли уроки предыдущих мундиалей, пересмотрев некоторые (немаловажные) аспекты игры. Давайте разберем все по полочкам: от количества участников и сетки турнира до введения новых правил, включая борьбу с затяжками времени и расширенными полномочиями VAR.

Сколько команд сыграет на ЧМ-2026 и как будет проходить групповой этап

На ЧМ в Северной Америке выступят 48 сборных из шести конфедераций. Команды разделены на 12 групп по 4 сборные. В каждой группе пройдет классический круговой турнир: каждая команда сыграет по три матча. За победу – 3 очка, за ничью – 1, тут все что называется «по классике». При равенстве очков применяются традиционные тай-брейкеры: разница мячей, голы, очные встречи и fair play.

Главное нововведение группового этапа – расширенный выход в плей-офф. Из каждой группы напрямую проходят две лучшие команды. К ним присоединяются восемь лучших сборных, занявших третьи места в своих квартетах. Таким образом, в 1/16 финала (Round of 32) выйдут ровно 32 команды. Это решение ФИФА приняла еще в 2023 году, отказавшись от первоначальной идеи – 16 групп по 3 команды, чтобы сохранить зрелищность и свести к минимуму количество так называемых «мертвых» матчей.

Формат и сетка плей-офф

Плей-офф ЧМ-2026 – это полностью однокруговой формат без права на ошибку. 32 команды сыграют на выбывание. Стадия ПО стартует с 1/16 финала, а не с 1/8, как было раньше.

На первой стадии плей-офф победители своих групп встречаются с лучшими третьими местами по специальной формуле. Вторые места играют между собой. Матчи пройдут с 28 июня по 3 июля 2026 года.

Всего в плей-офф – 32 матча. Сетка спроектирована так, чтобы топ-сборные (по посеву) встречались как можно позже: лидеры групп А, В, С и т.д. разведены по разным веткам. Это минимизирует ранние «матчи смерти» и дает шанс середнякам и «темным лошадкам». Общий объем турнира вырастет на 40 % по сравнению с 2022 годом – больше футбола, больше эмоций, больше возможностей для сюрпризов.

Изменения в правилах футбола на ЧМ-2026: главные нововведения

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердили пакет изменений, которые впервые в полном объеме применят именно на ЧМ-2026. Цель одна – сделать игру быстрее, честнее и зрелищнее, минимизировав затяжки времени и спорные моменты.

Борьба с затяжками времени (tempo disruption measures)

Это самое масштабное обновление за последние годы. ФИФА устала от «кино», симуляций и долгих перерывов: 5-секундный лимит на вбрасывание аута. Рефери показывает видимый отсчeт (на табло или жестом). Если игрок не выполнил стандарт за 5 секунд – мяч переходит сопернику.

10-секундное правило на замену. Заменяемый игрок обязан покинуть поле в течение 10 секунд после сигнала. Если задерживается – команда остается вдесятером на одну минуту (или новый игрок ждет 60 секунд). Прощай, «медленные» замены у бровки!

Усиленный контроль за травмами. Игрок, получивший медицинскую помощь, должен покинуть поле минимум на 1 минуту (кроме серьезных случаев). Это предотвратит «лечебные» паузы.

Только капитан имеет право общаться с арбитром. «Only the captain» – уже опробованная мера, теперь обязательная. Остальные игроки рискуют желтой карточкой за споры. Данная практика давно и успешно применяется в регби.

Обновленное правило для вратарей: максимум 8 секунд с мячом в руках (раньше 6, но с уточнениями). Нарушение – угловой сопернику.

Эти меры, по расчетам ФИФА, сократят «чистое» потерянное время на 10–15 минут за матч. Согласно задумке организаторов, игры станут более динамичными, что должно положительно отразиться на ТВ-рейтингах.

Расширение полномочий VAR

Видео ассистенты главного арбитра отныне смогут вмешиваться в ситуацию при вторых желтых карточках, ведущих к удалению (если имеет место очевидная ошибка рефери в поле).

Проверка угловых: если гол забит после спорного углового, VAR может отменить его при «ясной и очевидной ошибке».

Дополнительно: проверка ошибочной идентификации игрока (mistaken identity) при «выписывании» карточек.

Таким образом фиксируем, что судьи получают точечное усиление от видео ассистентов. Главная цель – меньше скандалов и больше доверия к решениям. Полуавтоматическая система офсайда (SAOT) также продолжит функционировать на ЧМ-2026.

«Офсайд Венгера» – революция в тестовом режиме

Отдельный пункт, которого ждали многие. Арсен Венгер, директор ФИФА по глобальному развитию футбола, уже несколько лет продвигает радикальное изменение правила офсайда – так называемый «daylight offside» или «офсайд Венгера».

Суть: нападающий считается вне игры только при явном зазоре («дневном свете») между ним и последним защитником. Если любая часть тела, которой можно забить гол (кроме рук), находится на одной линии с защитником или позади – игрок в игре. Сейчас достаточно «ногтя» за линией – и гол отменяют.

Впрочем, на мундиале в Северной Америке «офсайд Венгера» применяться не будет – профильные органы не одобрили соответствующее нововведение. IFAB продолжит эксперименты в Канадской футбольной лиге и примет решение позже.

ФИФА уже заявила: если тесты пройдут успешно, изменения могут вступить в силу уже в сезоне-2027/28 или на следующем крупном турнире. Это один из самых обсуждаемых моментов – критики боятся, что высокие линии обороны исчезнут, а сторонники ждут «голевого фейерверка».

ФИФА рассчитывает на большой успех

Расширение до 48 команд + новые правила – это ответ ФИФА на критику предыдущих турниров. Меньше «мертвых» матчей, больше шансов для экзотических сборных, динамика, которая удержит внимание зрителей. Игроки получат больше отдыха между матчами (благодаря расширению), а болельщики – больше футбола.

Конечно, имеются и свои риски: критики говорят, что 48 команд «размоют» уровень, а новые правила могут привести к хаосу на первых порах. Но ФИФА уверена – ЧМ-2026 станет эталоном.