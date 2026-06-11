Зенитовец Энрике: «Каждый день представляю, как забиваю в финале чемпионата мира»

Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике поделился эмоциями перед чемпионатом мира-2026.

«Я уже представляю, как забиваю в финале. Я думаю об этом каждый день.

Мой тренер по личностному росту советует мне каждый день, просыпаясь, смотреть в зеркало и повторять: «Я забью в финале ЧМ и стану лучшим игроком турнира», – передаeт слова Луиса Энрике Ataque Futbolero.