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  • Зенитовец Энрике: «Каждый день представляю, как забиваю в финале чемпионата мира»

Зенитовец Энрике: «Каждый день представляю, как забиваю в финале чемпионата мира»

11 июня, 16:50
9

Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике поделился эмоциями перед чемпионатом мира-2026.

«Я уже представляю, как забиваю в финале. Я думаю об этом каждый день.

Мой тренер по личностному росту советует мне каждый день, просыпаясь, смотреть в зеркало и повторять: «Я забью в финале ЧМ и стану лучшим игроком турнира», – передаeт слова Луиса Энрике Ataque Futbolero.

  • Луис Энрике пополнил состав «Зенита» в январе 2025 года, перебравшись из «Ботафого».
  • За прошедший сезон он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
  • Рыночная стоимость полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Бразилия Энрике Луис
Комментарии (9)
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Дубина
1781186504
Накачали крепко цыгана газом))
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Хулиганин
1781186900
Главное в процессе визуализации мозолей на ладошке не натереть.
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Цугундeр
1781187399
Тренер по личностному росту позвонил Тимощуку.. Ну, чисто поржать.)
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Император 1
1781187745
Сомнительно, что Бразилия до 1/2 дойдёт, а то, что ты забьёшь вообще не верится.
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...уефан
1781188319
..."Тренер по личностному росту" - дальше можно не читать, с этим кренделем всё ясно...
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шахта Заполярная
1781188477
Единственное, что ты можешь забить - это литейному ну или проксу в туалете
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Дубина
1781188687
Ты хоть бы на 20 мин за весь турнир вышел)))
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Павелий
1781189263
Газпром - не спонсор Чемпионата Мира. Там мечты не сбываются как в РПЛ =)))
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boris63
1781261690
Мечтать не вредно, но вы даже до четвертьфинала не дойдете.
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