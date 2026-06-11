Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике поделился эмоциями перед чемпионатом мира-2026.
«Я уже представляю, как забиваю в финале. Я думаю об этом каждый день.
Мой тренер по личностному росту советует мне каждый день, просыпаясь, смотреть в зеркало и повторять: «Я забью в финале ЧМ и стану лучшим игроком турнира», – передаeт слова Луиса Энрике Ataque Futbolero.
- Луис Энрике пополнил состав «Зенита» в январе 2025 года, перебравшись из «Ботафого».
- За прошедший сезон он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
- Рыночная стоимость полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.
Источник: «Советский спорт»