Роналдо приписали слова с критикой Анчелотти и Винисиуса

Легендарный бразильский футболист Роналдо сообщил, что не давал публичную оценку выступлению сборной на ЧМ-2026.

Бразилия впервые с 1990 года не дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

Команда проиграла Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала.

После этого Роналдо якобы назвал виновных в вылете «селесао».

«Всем привет! Хочу уточнить, что после матча Бразилии я не давал никаких интервью и не общался со СМИ.

Все заявления, распространяемые в прессе, – это фэйковые новости», – написал Роналдо в соцсетях.

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