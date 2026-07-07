Роналдо приписали слова с критикой Анчелотти и Винисиуса

Легендарный бразильский футболист Роналдо сообщил, что не давал публичную оценку выступлению сборной на ЧМ-2026.
- Бразилия впервые с 1990 года не дошла до четвертьфинала чемпионата мира.
- Команда проиграла Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала.
- После этого Роналдо якобы назвал виновных в вылете «селесао».
«Всем привет! Хочу уточнить, что после матча Бразилии я не давал никаких интервью и не общался со СМИ.
Все заявления, распространяемые в прессе, – это фэйковые новости», – написал Роналдо в соцсетях.
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Источник: твиттер Роналдо