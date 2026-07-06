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Роналдо назвал виновных в вылете Бразилии с ЧМ-2026

Вчера, 17:32
7

Легендарный бразильский футболист Роналдо прокомментировал поражение «селесао» от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.

  • Норвежцы выиграли со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.
  • Они вышли в 1/4 на Англию.
  • Бразилия впервые с 1990 года не дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

«Буду честен, я думаю, что вылет начался с решений, принятых на скамейке. Карло Анчелотти – один из лучших тренеров в истории футбола, но он допустил слишком много ошибок. Я до сих пор не понимаю, почему Жуан Педро не был игроком стартового состава. Он провел выдающийся сезон и находится в отличной форме.

Бразилии нужен был нападающий, который мог бы предложить что-то новое. Посмотрите на Эндрика. Каждый раз, когда он выходил на поле, он привносил энергию, агрессию и непредсказуемость. Тем не менее, он провел большую часть чемпионата мира на скамейке запасных. Я не понимаю этого.

Винисиус Жуниор также должен взять на себя ответственность. Все мы знаем, насколько он талантлив, но это чемпионат мира он провел неудачно. Он совершенно не был похож на игрока, который доминирует на клубном уровне. Он не проявил себя по-настоящему, когда Бразилия нуждалась в своих главных звездах.

Норвегия заслужила победу. Они играли организованно, дисциплинированно, и Холанд наказывал соперника за каждую ошибку.

Но Бразилия помогла Норвегии неверными решениями, принятыми еще до начала матча. На этом уровне одна или две ошибки могут положить конец вашему выступлению на чемпионате мира. В этот раз их было слишком много», – сказал Роналдо.

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Источник: AS
Чемпионат мира Реал Норвегия Бразилия Винисиус Анчелотти Карло Роналдо
Комментарии (7)
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Fin035
1783354322
ЧМ показал что собой представляет Винисиус. В этой Бразилии нет лидера и это очевидно.Роналдо абсолютно прав! Здесь судьи не будут свистеть за каждый фол, как в Реале и его слезы и Перес ему тут не помогут. Футбол это спорт для настоящих мужиков.
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Из Твери Леха
1783355752
Как будто Россию в 2002 напоминает с Бельгией, когда тренеры-пердуны не дали шанса молодежи с первых минут, а когда петух клюнул было уже поздно.
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k611
1783356250
Пенальти в первом тайме Бразилии нужно было забивать, возможно матч пошёл бы по другому сценарию. Хотя если судить по матчу Бразилия - Япония, было видно что далеко "кудесники мяча" с такой игрой не пройдут...
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Измайловский Кочегар
1783356842
А помните 1:7 от немцев в 2014? :-)
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Hector вернулся
1783359931
Уголек расист ещё сейчас обидится
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zigbert
1783360902
Как то непривычно было видеть осторожный футбол от Бразилии,которая отходила к своим воротам всей командой.
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