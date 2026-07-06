Роналдо назвал виновных в вылете Бразилии с ЧМ-2026

Легендарный бразильский футболист Роналдо прокомментировал поражение «селесао» от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Норвежцы выиграли со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

Они вышли в 1/4 на Англию.

Бразилия впервые с 1990 года не дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

«Буду честен, я думаю, что вылет начался с решений, принятых на скамейке. Карло Анчелотти – один из лучших тренеров в истории футбола, но он допустил слишком много ошибок. Я до сих пор не понимаю, почему Жуан Педро не был игроком стартового состава. Он провел выдающийся сезон и находится в отличной форме.

Бразилии нужен был нападающий, который мог бы предложить что-то новое. Посмотрите на Эндрика. Каждый раз, когда он выходил на поле, он привносил энергию, агрессию и непредсказуемость. Тем не менее, он провел большую часть чемпионата мира на скамейке запасных. Я не понимаю этого.

Винисиус Жуниор также должен взять на себя ответственность. Все мы знаем, насколько он талантлив, но это чемпионат мира он провел неудачно. Он совершенно не был похож на игрока, который доминирует на клубном уровне. Он не проявил себя по-настоящему, когда Бразилия нуждалась в своих главных звездах.

Норвегия заслужила победу. Они играли организованно, дисциплинированно, и Холанд наказывал соперника за каждую ошибку.

Но Бразилия помогла Норвегии неверными решениями, принятыми еще до начала матча. На этом уровне одна или две ошибки могут положить конец вашему выступлению на чемпионате мира. В этот раз их было слишком много», – сказал Роналдо.

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