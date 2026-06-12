Глушаков назвал преимущество Узбекистана перед другими сборными на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался об игре Узбекистана на чемпионате мира-2026.

«Больше интересно, какой он (Каннаваро) будет им прививать футбол. Они помоложе, мне кажется, что они физически будут лучше готовы, чем многие другие, климатические условия для них привычны.

Вчера я с Одилом Ахмедовым переписывался, говорит, что они готовы, – сказал Глушаков.