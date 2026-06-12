Глушаков назвал преимущество Узбекистана перед другими сборными на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался об игре Узбекистана на чемпионате мира-2026.
«Больше интересно, какой он (Каннаваро) будет им прививать футбол. Они помоложе, мне кажется, что они физически будут лучше готовы, чем многие другие, климатические условия для них привычны.
Вчера я с Одилом Ахмедовым переписывался, говорит, что они готовы, – сказал Глушаков.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго.
- Это дебютный чемпионат мира для команды Фабио Каннаваро.
Источник: «Матч ТВ»