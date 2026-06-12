Чемпионат мира. Группа A. 1 тур

Сборная Мексики в матче-открытии чемпионата мира-2026 победила на «Ацтеке» сборную ЮАР. Хозяевам турнира хватило двух голов.

Судья встречи Вилтон Сампайо из Бразилии удалил трех футболистов, включая защитника «Локомотива» Сесара Монтеса.

Голы: 1:0 – Х. Киньонес, 9; 2:0 – Р. Хименес, 67.

Удаления: С. Монтес, 90+2 – Я. Ситхоле, 50; Т. Зване, 84.

Чемпионат мира. Группа A. 1 тур

Южная Корея обыграла Чехию в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026. Встреча проходила на стадионе «Акрон» в Мексике и закончилась со счетом 2:1.

На гол Ладислава Крейчи Южная Корея ответила забитыми мячами Хван Ин Бома и Хен-Гю О.

Голы: 0:1 – Л. Крейчи, 59; 1:1 – Х. Ин Бом, 67; 2:1 – Х. О, 80.

Чемпионат мира. Группа B. 1 тур

Сборная Канады в 1-м туре группового этапа домашнего чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Команды забили друг другу по голу.

У Боснии отличился форвард румынской «Университати» Йово Лукич. У Канады забил Кайл Ларин.

Матч прошел в Торонто. Это была первая игра турнира в Канаде.

На 84-й минуте у Боснии и Герцеговины травму получил защитник Сеад Колашинац.

Голы: 0:1 – Й. Лукич, 21; 1:1 – К. Ларин, 78.

Чемпионат мира. Группа D. 1 тур

Сборная США крупно обыграла Парагвай в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на «СоФай Стэдиум» в Инглвуде и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев турнира.

Дубль сделал нападающий «Монако» Фоларин Балогун. Кристиан Пулишич отметился результативной передачей.

Голы: 1:0 – Д. Бобадилья, 7 (в свои ворота); 2:0 – Ф. Балогун, 31; 3:0 – Ф. Балогун, 45+5; 3:1 – Маурисио, 73; 4:1 – Д. Рейна, 90+8.