Шнякин заявил о величии Роналду, упомянув его мастурбирующего партнера

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин верит в результативность форварда Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

«По поводу Роналду хотел коротко высказаться. О всех разговорах про якоря в центре атаки, про старика дряхляющего непрессингующего.

А можно узнать, какого такого великого форварда воспитал португальский футбол, чтобы Криша на банку сажать? Гонсалу Рамуш? Который швейцарцев отпинал, а потом с мастурбацией опозорился и лавку «ПСЖ» натирал? Оттянутый бедолага Феликс? Вингер Нету? Силва с двумя голами в Бундеслиге? Пупсик Леау, который в эти дни по лицу бьет лучше, чем по мячу?

Забьет свое на ЧМ, не сомневаюсь», – написал Шнякин.