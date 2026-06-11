Шнякин заявил о величии Роналду, упомянув его мастурбирующего партнера

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин верит в результативность форварда Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.
«По поводу Роналду хотел коротко высказаться. О всех разговорах про якоря в центре атаки, про старика дряхляющего непрессингующего.
А можно узнать, какого такого великого форварда воспитал португальский футбол, чтобы Криша на банку сажать? Гонсалу Рамуш? Который швейцарцев отпинал, а потом с мастурбацией опозорился и лавку «ПСЖ» натирал? Оттянутый бедолага Феликс? Вингер Нету? Силва с двумя голами в Бундеслиге? Пупсик Леау, который в эти дни по лицу бьет лучше, чем по мячу?
Забьет свое на ЧМ, не сомневаюсь», – написал Шнякин.
- 41-летний Роналду в сезоне-2025/26 сыграл за «Аль-Наср» в 37 встречах, отметился 30 голами и 5 ассистами.
- Португалия сыграет в группе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
- В 2016 году Роналду помог Португалии выиграть Евро.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина