Состоялся матч-открытие чемпионата мира-2026 между Мексикой и ЮАР (2:0).

Мексиканцы не смогли превзойти результативность сборной России из матча-открытия чемпионата мира-2018. Тогда россияне в «Лужниках» разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Крупнее сборной России в матче-открытии не побеждал никто. Они проводятся с 1966 года – до этого чемпионаты мира начинались с нескольких одновременных матчей.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

В нем впервые выступит 48 команд.

Финал состоится в Нью-Йорке.

Графика: телеграм-канал «МЯЧ RU»