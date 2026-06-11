Российские флаги пронесли на матч-открытие ЧМ-2026

В эти минуты проходит матч-открытие чемпионата мира-2026. Встречаются сборные Мексики и ЮАР.
На девятой минуте счет открыл нападающий Мексики и саудовской «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес. Это первый гол 23-го чемпионата мира.
С капитанской повязкой у Мексики вышел защитник «Локомотива» Сесар Монтес.
На игре есть представители России. Они пронесли на стадион российский триколор.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Мехико.
- Эти же команды встречались в матче-открытии 2010 года.
- Тогда была зафиксирована ничья – 1:1.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»