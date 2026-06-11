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Униженный США сомалийский арбитр готов судить в РПЛ

11 июня, 17:57
9

В Федерации футбола Сомали прокомментировали недопуск арбитра Омара Артана в США. Таково решение властей страны.

«Мы до сих пор не понимаем и крайне разочарованы решением американских властей, которые не позволили Омару Артану въехать в страну и принять участие в чемпионате мира. Речь идет не просто о международном арбитре, а о человеке, который был признан лучшим футбольным судьей Африки по итогам года.

Нам сообщили, что причиной отказа стали вопросы, связанные с документами. Однако со стороны все выглядит так, будто главным фактором стало то, что он является гражданином Сомали. Полнейшая глупость! Это проявление расизма и дискриминации к человеку только из-за того, что Омар является гражданином Сомали. Мы считаем несправедливым, когда один из лучших арбитров континента лишается возможности работать на крупнейшем футбольном турнире мира по причинам, не связанным с его профессиональными качествами.

Сейчас Омар находится в Сомали и очень тяжело переживает произошедшее. Он долго готовился к этому турниру и мечтал работать на матчах чемпионата мира, поэтому нынешняя ситуация стала для него серьезным ударом. Но он открыт для новых международных назначений. Если в России захотят пригласить его для работы на матчах сборных команд, клубов или других турниров этим летом, он обязательно рассмотрит такое предложение. После произошедшего он готов поехать работать в Россию», – сообщили в Федерации футбола Сомали.

  • Ранее ФИФА включила Артана в список судей на чемпионат мира-2026, однако он не смог принять участие в турнире, поскольку ему не разрешили въезд на территорию США.
  • 34-летний Артан входит в международный список ФИФА с 2018 года и, несмотря на молодой возраст, зарекомендовал себя как один из ведущих судей мира.
  • Среди наиболее заметных матчей, которые он обслуживал, – ответная финальная встреча Лиги чемпионов КАФ сезона-2025/26. По итогам 2025 года Артан был признан лучшим мужским арбитром Африканской конфедерации футбола.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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рылы
1781190206
можно, а зачем? ©
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Император 1
1781190458
Хуже наших судей не будет...
Ответить
...уефан
1781190760
...шикарная логическая цепочка!)...
Ответить
subbotaspartak
1781192125
На международку необязательно узбеков, этот дешевле будет.
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rash1959
1781194696
У этого мзда поменьше будет чем у карасей-хукуянов.. Дошик да кола левая за игру.
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evgevg13
1781197925
А если бы допустили-о нас и не вспомнил бы
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Айболид
1781202788
Товарищи арбитры, кончайте поножовщину, Бросайте ваши опыты, гидрид и ангидрид: Садитесь, вон, в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, А гамма-излучение денёк повременит.
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BRO_football
1781209193
Нет. Всё выглядит так, будто у него действительно проблемы с документами. И других причин нет. У вас столько времени было подготовить документы и получить визу, а вы всё равно накосячили. Заранее прилететь и выяснить все проблемы с документами, видимо, нельзя было.
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Cleaner
1781249465
Дебильные журналюшки! Это США не судью унизили, это США себя унизили тем, что не пустили судью на ЧМ! Пиндосия - страна дегенерат!...(((((((((((((((((((
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