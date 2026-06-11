Униженный США сомалийский арбитр готов судить в РПЛ

В Федерации футбола Сомали прокомментировали недопуск арбитра Омара Артана в США. Таково решение властей страны.

«Мы до сих пор не понимаем и крайне разочарованы решением американских властей, которые не позволили Омару Артану въехать в страну и принять участие в чемпионате мира. Речь идет не просто о международном арбитре, а о человеке, который был признан лучшим футбольным судьей Африки по итогам года.

Нам сообщили, что причиной отказа стали вопросы, связанные с документами. Однако со стороны все выглядит так, будто главным фактором стало то, что он является гражданином Сомали. Полнейшая глупость! Это проявление расизма и дискриминации к человеку только из-за того, что Омар является гражданином Сомали. Мы считаем несправедливым, когда один из лучших арбитров континента лишается возможности работать на крупнейшем футбольном турнире мира по причинам, не связанным с его профессиональными качествами.

Сейчас Омар находится в Сомали и очень тяжело переживает произошедшее. Он долго готовился к этому турниру и мечтал работать на матчах чемпионата мира, поэтому нынешняя ситуация стала для него серьезным ударом. Но он открыт для новых международных назначений. Если в России захотят пригласить его для работы на матчах сборных команд, клубов или других турниров этим летом, он обязательно рассмотрит такое предложение. После произошедшего он готов поехать работать в Россию», – сообщили в Федерации футбола Сомали.