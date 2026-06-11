Участник ЧМ-2026 из-за травм потерял двух игроков из топ-5 лиг перед стартом турнира

Сборная Марокко поменяла в своей заявке на ЧМ-2026 двух игроков, получивших повреждения.

Из нее убраны вингер «Бетиса» Эз Абде, травмировавшийся в товарищеском матче с Норвегией 7 июня, а также защитник «Марселя» Найеф Агерд, не игравший с марта из-за проблем с пахом.

На замену вызваны защитник «Аль-Фата» Марван Саадан и форвард «Анжера» Амин Сбаи.